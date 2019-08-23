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23.08.2019 18:42
Рубрика: Власть

Володин: ПАСЕ должна срочно обсудить ситуацию с ракетами США

Текст: Галина Мисливская
Европейские парламенты и межпарламентские организации должны в срочном порядке обсудить последствия размещения американских ракет в Европе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня парламентам, в первую очередь европейских стран, правильно было бы обсудить последствия размещения на их территории американских ракет", - заявил он журналистам, добавив, что Вашингтон отвел им незавидную роль стран, которые будут вынуждены принять на себя ответный ядерный удар.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США

"Хотят ли этого граждане европейских стран? Соответствует ли такая роль их пониманию обеспечения безопасности своих государств? Правильно было бы не только об этом задуматься, но и понять, что в случае размещения американских ракет в Польше и Румынии - Европа потеряет то, что за десятилетия удалось достичь в рамках глобальной безопасности", - подчеркнул он.

"Российская Федерация, защищая своих граждан, обеспечивая безопасность государства, вынуждена, так как Америка не оставила другого выбора, нацелить российские ракеты на военные базы с американскими ракетами, расположенные на территории европейских стран", - заявил спикер.

Особая ответственность в обеспечении безопасности стран Европы лежит на международных парламентских организациях. "Было бы правильным собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи СЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы. Еще есть возможность избежать ошибок. Во всяком случае парламентарии должны все сделать для этого", - считает Володин.

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По мнению главы нижней палаты парламента, испытание Вашингтоном новой крылатой ракеты дальностью, превышающей 500 км, напрямую доказывает, что все последние годы США в нарушение ДРСМД занимались созданием запрещенного договором оружия и "намеренно вели пропагандистскую кампанию против России, обвиняя ее в несоблюдении Договора".

"Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства и полной безнаказанности. Россия в подобной ситуации не останется безучастной. Решение Президента России Владимира Владимировича Путина подготовить симметричный ответ полностью отвечает задаче обеспечения безопасности наших граждан и нашей страны", - заявил Вячеслав Володин.

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