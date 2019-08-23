Задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля в Бодруме

В турецком Бодруме задержаны сотрудники отеля, в котором произошло ЧП с российской девочкой, передает РИА Новости заявление пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирины Касимовой. Позже они были отпущены под подписку о невыезде.

"В ответ на соответствующий запрос нашего генконсульства в Анталье поступило письмо от заместителя губернатора провинции Мугла, в котором, в частности, отмечается, что дело касательно инцидента в отеле "Санхилл" направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума​​​, - уточнила Касимова. - Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде".

Сам бассейн, в котором произошел несчастны случай, продолжает функционировать.

Напомним, что ЧП произошло 18 августа: руку плававшей в бассейне девочки-россиянки засосало насосом и спасти ребенка смог лишь нырнувший за ней отец. Сейчас девочка находится под наблюдением медиков и решается вопрос о ее перевозке на родину.