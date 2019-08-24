Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути

"Это решение принято, несмотря на значимые конкурентные преимущества, которые этот путь представляет для транспортных компаний", - цитирует Сааде газета LeFigaro.

По словам предпринимателя, изменение подхода объясняется взятыми на себя экологическими обещаниями. Любая авария в сложных условиях Арктики будет представлять большую угрозу для экологии. В настоящее время компания продвигает планы по перевозкам сжиженного природного газа следующим поколением сверхтяжелых контейнерных судов. Первый из девяти кораблей этого класса может быть поставлен в 2020 году, а к 2022 году компания планирует построить двадцать новых судов для транспортировки СПГ.

Кроме того, Сааде информировал, что CMA CGM уже сократила выбросы углекислого газа на 50 процентов на каждый отгруженный контейнер и стремится к дальнейшему сокращению на 30 процентов к 2025 году.