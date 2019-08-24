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24.08.2019 09:05
Рубрика: В мире

Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути

Текст: Александр Саможнев
Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, не планирует использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений, заявил председатель правления компании и исполнительный директор Родольф Сааде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это решение принято, несмотря на значимые конкурентные преимущества, которые этот путь представляет для транспортных компаний", - цитирует Сааде газета LeFigaro.

Фото: iStock
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По словам предпринимателя, изменение подхода объясняется взятыми на себя экологическими обещаниями. Любая авария в сложных условиях Арктики будет представлять большую угрозу для экологии. В настоящее время компания продвигает планы по перевозкам сжиженного природного газа следующим поколением сверхтяжелых контейнерных судов. Первый из девяти кораблей этого класса может быть поставлен в 2020 году, а к 2022 году компания планирует построить двадцать новых судов для транспортировки СПГ.

Кроме того, Сааде информировал, что CMA CGM уже сократила выбросы углекислого газа на 50 процентов на каждый отгруженный контейнер и стремится к дальнейшему сокращению на 30 процентов к 2025 году.

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