Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентов

Платежная система Mastercard заявила о взломе своих компьютерных систем и утечке данных пользователей. Большинство пострадавших клиентов находятся в Германии и Бельгии.

В Сеть утекли данные почти 90 тысяч клиентов, передает Bloomberg. Mastercard настаивает, что в этом виноват сторонний подрядчик. Компания заверила, что разберется со случившимся - данная платформа уже отключена.

Кстати

Ранее ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России из-за будущих изменений в законе "О национальной платежной системе". До этого о таких рисках сообщалось в СМИ: приводились экспертные мнения о том, что новые правила "невыполнимы" для данных международных платежных систем.