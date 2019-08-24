Минздрав пояснил ситуацию с обеспечением инсулином

"Дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в официальном сообщении министерства.

Росздравнадзор по поручению Минздрава проводит ежемесячный мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, и по результатам этих проверок дефектуры (то есть отсутствия препаратов) на рынке не выявлено, подчеркивают в Минздраве.

В то же время информация, которая приходит из регионов, не такая оптимистичная. По данным ОНФ, который также постоянно следит за ситуацией с обеспечением важнейшими лекарствами, с начала года в регионах обострились проблемы с проведением госзакупок препаратов из числа жизненно необходимых и важнейших.

В ОНФ составили ТОП-10 препаратов, по которым было сорвано больше всего торгов. "Больше всего не состоялось закупок препарата антипсихотического действия хлорпромазин (251 закупка). Его применяют при различных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте вакцина для профилактики бешенства - не состоялось 157 закупок. Третье место - иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита - 144 закупки не состоялось", - пояснили "РГ" в аппарате ОНФ. Есть в этом перечне и инсулин детемир, по нему, по данным ОНФ, не состоялось 54 аукциона (9-я позиция в антирейтинге ОНФ).

При этом даже благополучное проведение аукционов вовсе не означает, что все нуждающиеся больные получат необходимое лекарство в полном объеме. Чтобы не возникало дефицита, нужно, чтобы закупленный объем препарата соответствовал реальным потребностям в нем, но это зависит от управленцев, составляющих заявки для проведения торгов.

По тому же инсулину, например, сейчас напряженная ситуация в Бурятии, где больные не могут получить положенный им бесплатный препарат в необходимом количестве. При этом, когда ОНФ сделал соответствующий запрос в правительство республики, там ответили, что проблем с обеспечением лекарствами диабетиков нет.

Когда общественники стали разбираться в ситуации детальнее, выяснилось: закупки лекарств производятся исходя из выделенного бюджета, а не реального количества больных и их потребностей. В результате конкретные медучреждения - при проведенных закупках - получили инсулина в два раза меньше, чем нужно.

В ОНФ предлагают серьезно проанализировать существующий порядок закупок. Выделяют две основные проблемы: помимо некачественного планирования потребностей в препаратах, это еще и новая методика определения стартовой цены. По мнению экспертов, новый алгоритм приводит к занижению стартовой цены - в результате поставщики лекарств на торги просто не приходят.

"Есть, по крайней мере, три причины, которые приводят к занижению начальной (максимальной) цены контракта при проведении закупок лекарственных средств, - считает эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Константин Перов. - Во-первых, это сам жесткий алгоритм приказа 871н, который безальтернативно обязывает заказчиков использовать самую низкую цену из всех возможных источников информации без каких-либо механизмов ее проверки на адекватность. Во-вторых, это особенности интерпретации норм данного приказа в регионах, что приводит к перегибам в поиске информации о низких ценах. В-третьих, это история с заниженными и посчитанными с грубыми ошибками референтными ценами, которые использовались в расчетах весь первый квартал этого года". Эксперт также отметил, что новая методика "абсолютно не учитывает разницу между видами заказчиков" - крупными покупателями, типа региональных органов управления здравоохранением и лечебными учреждениями, которые закупают большой ассортимент лекарств, но в ограниченных объемах.

В Минздраве, тем не менее, считают, что новый порядок проведения нормально работает - а в напряженной ситуации с лекарствами в ряде регионов виноваты местные управленцы, которые не разобрались в тонкостях документа и применяют его неправильно.

"Утвержденные ранее методики, которые в течение трех лет апробировались при осуществлении централизованных закупок лекарственных препаратов, позволили добиться значительной экономии денежных средств, что повысило эффективность лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, - объясняют в Минздраве. - Эти методики, среди которых: описания объекта закупки, типовой контракт и установление начальной максимальной цены, - были разработаны в целях снижения коррупционных рисков при закупках лекарственных препаратов".

Минздрав подчеркивает, что документ, о котором столько споров, министерство разрабатывало и принимало не единолично. "Указанные методики согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с ФАС России", - настаивают в Минздраве.

Кроме того, в министерстве уверяют, что те регионы, которые четко придерживались нового алгоритма, "не испытывают проблем с закупками лекарств".

Одновременно и инсулиновой темой министерство прокомментировало и ситуацию с закупками вакцины против бешенства, о срыве ее поставок так же сообщил ОНФ.

"Что касается вопроса отсутствия поставок антирабической вакцины, то

по состоянию на июль 2019 года Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова полностью восстановил поставки в регионы и уже отгружено 250 000 доз вакцины, - говорится в сообщении Минздрава. - До конца августа для обеспечения состоявшихся и запланированных к объявлению аукционов будет отгружено более 300 000 доз препарата".

В министерстве подтвердили, что в первом квартале 2019 года в отдельных регионах закупки этой вакцины действительно не состоялись, что было связано, в том числе, и с "некорректным применением заказчиком цены за единицу товара".