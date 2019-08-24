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24.08.2019 14:32
Рубрика: Культура

На фестивале "Таврида-Арт" установили два рекорда России

Текст: Семён Тихий (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Крыму установили два всероссийских рекорда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля "Таврида-АРТ" Егора Лукьянчикова.

Фото: Пресс-служба фестиваля Koktebel Jazz Party
Иностранцы выступят на пяти площадках фестиваля Koktebel Jazz Party

- 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров, рассказал он. - Молодые художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие абстракции, символы единения и дружбы.

Второй рекорд - за КВНщиками: 56 сценаристов устроили соревнование по одновременному придумыванию шуток.

Напомним, фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" проходит в бухте Капсель в районе Судака. В рамках фестиваля на одной сцене с ними выступили известные российские звезды: Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Пикник, Ария. По словам организаторов, фестиваль имеет амбиции превратиться в аналог "Нашествия".

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