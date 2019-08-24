На фестивале "Таврида-Арт" установили два рекорда России

В Крыму установили два всероссийских рекорда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля "Таврида-АРТ" Егора Лукьянчикова.

- 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров, рассказал он. - Молодые художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие абстракции, символы единения и дружбы.

Второй рекорд - за КВНщиками: 56 сценаристов устроили соревнование по одновременному придумыванию шуток.

Напомним, фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" проходит в бухте Капсель в районе Судака. В рамках фестиваля на одной сцене с ними выступили известные российские звезды: Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Пикник, Ария. По словам организаторов, фестиваль имеет амбиции превратиться в аналог "Нашествия".