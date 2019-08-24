Направляющиеся в Китай танкеры с американской нефтью могут развернуть

Шесть танкеров с 12 миллионами баррелей американской нефти направляются в Китай, который с 1 сентября введет пошлины на импортируемое из США "черное золото". В список также попали соевые бобы и другие товары на сумму 75 миллиардов долларов. А с 15 декабря Пекин пообещал вернуть 25-процентную пошлину на американские автомобили.

Президент США Дональд Трамп уже пообещал Китаю зеркальный ответ. Пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября могут вырасти не на 10 процентов, а на 15, подчеркнул глава Белого дома.

Добавим, что Китай был крупным покупателем американской нефти, однако сократил масштабы закупок. Это связано с продолжающейся торговой войной между странами.