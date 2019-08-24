Названа причина сбоя стыковки "Союза" с МКС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

"Все было нормально - примерно до 200 метров дальности, - рассказал он журналистам. - Далее пошли ранее не встречавшиеся колебания. На этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не получится".

В Роскосмосе пояснили: речь идет о колебаниях самого корабля "Союз", а не о каких-то неизвестных магнитных волнах.

Напомним, пилотируемый корабль "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" на борту стартовал с Байконура 22 августа.

Сегодня утром корабль должен был пристыковаться к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Однако в ходе сближения корабль завис на расстоянии 99 метров от станции. Затем стал отходить - на безопасные 279 метров. Повторная попытка стыковки уже запланирована на утро понедельника.

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