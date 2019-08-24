"Союзу МС-14" с роботом "Федором" не удалось состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в назначенное время с МКС. В настоящий момент корабль отходит от станции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами, корабль приблизился к станции на дистанцию ближе ста метров, завис, а затем начал отход.

Напомним, в четверг ракета-носитель "Союз-2.1а" с необычным пассажиром - российским антропоморфным роботом "Федором" - успешно стартовала к Международной космической станции. Андроид должен работать на станции в копирующем режиме.