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24.08.2019 08:45
Рубрика: Общество

"Союзу МС-14" с роботом "Федором" не удалось состыковаться с МКС

Фото: Роскосмос/ РИА Новости Фото: Роскосмос/ РИА Новости
Фото: Роскосмос/ РИА Новости

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в назначенное время с МКС. В настоящий момент корабль отходит от станции.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Разработчик рассказал, зачем роботу "Федору" ноги на МКС

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами, корабль приблизился к станции на дистанцию ближе ста метров, завис, а затем начал отход.

Напомним, в четверг ракета-носитель "Союз-2.1а" с необычным пассажиром - российским антропоморфным роботом "Федором" - успешно стартовала к Международной космической станции. Андроид должен работать на станции в копирующем режиме.

Общество Космос Digital Технологии Общество Наука Робот "Федор" Роботы: настоящее и будущее
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