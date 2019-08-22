К МКС отправился первый российский робот-аватар

"Фактически мы пошли на риск, совместив сразу несколько экспериментов. Мы впервые испытываем пилотируемый корабль "Союз-МС" вместе с ракетой-носителем "Союз-2.1а" с российской цифровой системой управления. И впервые испытываем пилотируемый корабль вместе с роботизированной платформой, - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Наш дорогой "Федор" вел себя абсолютно адекватно, он комментировал весь ход отделения ступеней ракеты и обстановку в самой кабине, получал информацию со с датчиков, передавал телеметрию".

Чем конкретно займется на орбите первый российский робот-аватар? О научной программе разработчики говорят осторожно. На 28-30 августа намечены 5-6 экспериментов. "Федор" уже научился манипулировать предметами, с которыми космонавты имеют дело постоянно: ключ, отвертка, шуруповерт, электрические разъемы... Сможет ли андроид работать в невесомости также эффективно, как и на Земле? Вариант один: "Надо, Федя, надо". Если первые испытания пройдут успешно, в следующий раз робот с кучей апгрейдов и модификаций уже выйдет в открытый космос - и там он сможет что-нибудь открутить, прикрутить, отремонтировать на обшивке МКС...

"Запланирована целая серия экспериментов - с точки зрения отработки систем управления этой машины в режиме аватара, - рассказал Дмитрий Рогозин. - Это крайне важно для перехода к следующей стадии испытаний. Через пару-тройку лет мы уже сделаем машину, работающую на внешнем борту станции".

Ну а пока что полной свободы "Федору" не дадут - во время своего первого полета он будет лишь повторять движения человека, облаченного в специальный костюм-экзоскелет.

"Это еще называют "аватарным управлением". Космонавт Александр Скворцов благодаря костюму сможет буквально почувствовать себя в теле робота, - рассказал разработчик робота, исполнительный директор НАО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

В перспективе именно этот режим управления станет самым полезным. Почему? Выход космонавтов в открытый космос может длиться более 10 часов, они работают на внешней обшивке "Союзов" и МКС. Это длительный стресс, изматывающие условия и, будем честны, все-таки ситуация повышенной опасности. А если для таких работ использовать "Федора", операторы в управляющих костюмах могут меньше рисковать и больше отдыхать.

"Робот должен повторять самые сложные движения человека в условиях невесомости и малой радиации.

Отличие нашей платформы от всех остальных (в том числе американского робота-астронавта) - очень мелкая моторика. Фактически, это способность работать не кувалдой, а пинцетом, -рассказал Дмитрий Рогозин. - Именно это необходимо для того, чтобы в будущем обеспечить ремонт сложных агрегатов. В том числе - без участия человека, в том числе, - в условиях открытого космоса".

Все полторы недели на станции "Федор" будет активно общаться с космонавтами - у него в памяти хранится множество фраз и диалогов. Для этого на него установили голосовую систему и электронику, устойчивую к малой радиации. Плюс - заменили часть двигателей и контроллеров, компьютерную "начинку". Поставили новые камеры, защитный пластик... Сегодня "Федор" в цифрах выглядит так: вес 160 кг, рост 180 см. 72 степеней свободы, из них 48 - приводных. В добавок робот обвешан датчиками. 48 датчиков, которые считывают изменение и скорость изменения угла поворота. Два акселерометра и гироскопа, два датчика нагрузки (давления). Плюс - два аккумулятора от скафандра "Орлан", которых с запасом хватит на все время работы - вплоть до седьмого сентября, когда запланирована посадка на Землю.

Кстати, "Федор" летит в космос не в гордом одиночестве. Рядом с ним "Маруся" - милая вязаная фигурка космонавта - индикатор невесомости. В добрый путь, Земля прощай.

Зачем роботу ноги на МКС?

"Сейчас мы будем использовать их для якорения. То есть, за них космонавты зацепят робота, прижмут к стенке, и он будет работать, - рассказал Евгений Дудоров. - Если мы говорим о каких-то будущих миссиях, когда робот попадает, допустим, на Луну. То логично было бы сделать так, чтобы он сам покидал космический корабль, брал инструмент и тут же приступал к работе. Ноги тут - один из возможных вариантов".