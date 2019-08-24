Первый канал покажет бой Нурмагомедов - Порье

Первый канал договорился о прямой трансляции чемпионского боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье за титул UFC в легком весе.

Седьмого сентября в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 242, главным событием которого станет поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, желающим завоевать этот титул.

Этот поединок в прямом эфире увидят зрители Первого канала. Также трансляция будет вестись в официальной группе "Спорт на Первом" в социальной сети "Одноклассники", сообщает пресс-служба канала.

На ресурсах канала будут организованы трансляции открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции.