Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в горной отрасли

Ко Дню шахтера президент дал поручения по исправлению ситуации, когда к горнякам относились несправедливо. Это касается, в частности, их доходов, условий труда, медосмотров и пенсий. В Кремле рассказали подробности.

"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы, - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату".

Владимир Путин также посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, которые теперь правительство должно исправить.

Поручения даны практически за сутки до Дня шахтера, указал Песков.