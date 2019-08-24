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Пять человек погибли и 21 пострадал на концерте рэпера Soolking

Новости
    24.08.2019, 16:49
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Soolking Officiel Фото: youtube.com/ Soolking Officiel
Фото: youtube.com/ Soolking Officiel

По меньшей мере пять человек погибли на концерте рэпера Абдеррауфа Дерраджи, выступающего как Soolking.

По информации BBC, инцидент произошел на шоу в столице Алжира вечером 22 августа.

Аншлаговый концерт проходил на стадионе, где на одном из входов создалась давка. В результате которой погибли трое мужчин и две женщины. Еще 21 человек, по данным медиков, получили травмы и были доставлены в больницу.

Что не помешало мероприятию - шоу продолжилось и транслировалось в прямом эфире местного ТВ.

Фото: youtube.com/ 4SHO MAGAZINE
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Абдеррауфу Дерраджи, до того, как в 2013-м стать Soolking, выступавшему под творческим псевдонимом MC Sool, 29 лет. Певец и танцор, смешивающий регги, соул, рэп и раи, стиль зародившийся в Алжире в тридцатые годы прошлого века.

Дебютная пластинка рэпера - Fruit de démon - вышла в прошлом году и поднялась до четвертого места французских чартов.

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