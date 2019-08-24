Почти 20 противников саммита G7 задержаны во Франции

Правоохранительные органы Франции начали задерживать противников саммита G7, который пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа. Именно в этот город приедут главы государств и правительств, а также представители международных организаций и НПО.

В пятницу около 200 антиглобалистов попытались добраться до одной из развязок на трассе, соединяющей Биарриц и испанскую границу. Полицейские применили спецсредства. В ответ в стражей порядка полетели различные предметы. В результате столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

О раненых среди протестующих РИА Новости не сообщает. Известно, что 17 человек задержаны. Безопасность саммита G7 обеспечивают более 13 тысяч полицейских и жандармов.