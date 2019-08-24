Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости, сообщает портал strana.ua.

Празднование прошло без традиционного военного парада и закончилось "маршем достоинства" по Крещатику. Порошенко не принимал участия в торжествах под эгидой президента Владимира Зеленского. Он раскритиковал власти за отказ от проведения парада и заявил, что пойдет на альтернативное шествие националистов и участников специальной операции на юго-востоке республики.

Между тем в отношении Петра Порошенко проводится расследование по делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, в том числе о выводе за рубеж на счета подконтрольных банков средств МВФ. Экс-президент должен явиться на очередной допрос в Государственное бюро расследований 3 сентября.