Премьер Польши выступил за размещение ядерных ракет в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за размещение ядерных ракет в Европе сразу же после прекращения срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает портал медийной группы Deutche Medienfunke.

"Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе должен обсуждаться и решаться в рамках НАТО", - настаивает политик в интервью изданию.

По всей вероятности, Моравецкий не советовался по этому вопросу с европейскими коллегами. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что в настоящее время размещение в Европе наземного ядерного оружия средней дальности не рассматривается.

"Могильщиками ДРСМД" назвал США заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Высокопоставленный дипломат возложил вину за прекращение существования договора на Вашингтон. Рябков особо отметил, что Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за его сохранение.

Между тем президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны России, МИД и другим ведомствам, связанным с решением задач по обеспечению национальной безопасности, "проанализировать уровень угрозы со стороны США и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".