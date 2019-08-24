Новости

Вышел трейлер сериала во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец" 18:08
Пилот Дамир Юсупов поздравил россиян с Днем флага 18:07
Премьер Польши выступил за размещение ядерных ракет в Европе 17:45
Более 110 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте на Сахарова 17:37
Сад имени Баумана на выходных превратился в уголок Богемии 17:28
Собравшихся на проспекте Сахарова объединяют любовь и гордость за страну 17:23
Вышел первый трейлер игрового ремейка мультфильма "Леди и Бродяга" 17:13
Жена Мамонова рассказала о состоянии лежащего в реанимации мужа 16:59
В понедельник в столице откроют две новые выделенные полосы 16:51
Пять человек погибли и 21 пострадал на концерте рэпера Soolking 16:49
В Калуге возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими 16:38
В полиции опровергли слухи о пострадавших при стрельбе в Красногорске 16:37
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию 16:25
На службе аэродромов: УАЗ вспомнил о своем уникальном автомобиле 16:25
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 16:18
Лукашенко поздравил гребцов с уверенными выступлениями на ЧМ 16:17
Актрису Александру Назарову похоронили рядом с Сергеем Юрским 16:13
Белорусский силач примет участие в играх "Атмановские кулачки" 16:02
От "А" до "Ш": Краснодар обновил рекорд по количеству первых классов 16:00
В США обстреляли ставшего "прорывом года" рэпера Tee Grizzley 15:56
Большой фестиваль еды и музыки проходит в парке Горького 15:52
Грот графа Орлова впервые отреставрируют 15:42
Песня Лады Дэнс "Девочка-ночь" стала причиной судебного разбирательства 15:30
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом 15:16
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
24.08.2019 17:45
Рубрика: В мире

Премьер Польши выступил за размещение ядерных ракет в Европе

Текст: Александр Саможнев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за размещение ядерных ракет в Европе сразу же после прекращения срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает портал медийной группы Deutche Medienfunke.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

"Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе должен обсуждаться и решаться в рамках НАТО", - настаивает политик в интервью изданию.

По всей вероятности, Моравецкий не советовался по этому вопросу с европейскими коллегами. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что в настоящее время размещение в Европе наземного ядерного оружия средней дальности не рассматривается.

"Могильщиками ДРСМД" назвал США заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Высокопоставленный дипломат возложил вину за прекращение существования договора на Вашингтон. Рябков особо отметил, что Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за его сохранение.

Между тем президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны России, МИД и другим ведомствам, связанным с решением задач по обеспечению национальной безопасности, "проанализировать уровень угрозы со стороны США и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".

В мире Европа Польша Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"
Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Спасская башня
Спасская башня