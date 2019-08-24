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24.08.2019 13:07
Рубрика: В мире

Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока

Текст: Галина Мисливская

Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.

"В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине, - написал Пушков в Twitter. - Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать неспособна".

Фото: РИА Новости.
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Он также посоветовал киевским политикам больше думать не об отношениях России и "большой семерки" и не об "украинском флаге над Владивостоком", а о причинах быстрой потери населения Украиной. "Еще 5-10 лет политики всяческих Супрун, Омелянов и им подобных, и от Украины и половины не останется", - написал сенатор.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что Европа действительно станет Европой, когда "над Владивостоком снова будет украинский флаг, как это было сто лет назад", его слова привело украинское издание "ПолитНавигатор". По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, Омельян извратил идею президента Франции Шарля де Голля, которому принадлежит концепция единого пространства от Лиссабона до Владивостока.

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