На ВДНХ прошло выступление участников фестиваля "Спасская башня"

Музыканты и артисты представляли 12 стран-участников, но с учетом двух международных кельтских групп число флагов превысило 30. Оркестры и фольклорные группы стартовали с площади Промышленности, продефилировали по Главной аллее ВДНХ.

Дали концерт и устроили небольшой карнавал (в зависимости от амплуа) перед фонтаном "Дружбы народов" и продолжили шоу на аллею Космонавтов. Далее, развернувшись у памятника Ленину, дали гала-концерт на Центральной аллее. Всего бесплатный концерт продолжался около двух часов. Одной из изюминок представления стал конный духовой оркестр из Тывы. Поскольку аллеи ВДНХ не слишком подходят для копыт, то оркестр шествовал пешком. Лошадей они оставили в конюшне Центрального Московского ипподрома, где разместились на время фестиваля.

Дольше всех на ВДНХ задержались волынщики оркестра под руководством Дэвида Джонстона (он из Северной Ирландии) и кельтки-танцовщицы.

Термин "кельты" не надо понимать буквально. Девушки приехали в Москву не только из Ирландии и Шотландии, но и буквально из всех уголков планеты: от Чили до Украины, и от США до ЮАР. И конечно многие из России. Кельты - это скорее не народность, а состояние души.

Нотки кельтской души обнаружили у себя тысячи москвичей и приезжих: у конечной точки шествия - арки у Главного входа ВДНХ - волынщиков Дэвида Джонстона долго не отпускали, задерживая их уход непрерывными овациями.

Оваций еще будет много. Сегодня лишь второй день "Спасской башни". На Красной площади в 20.00 начнется основное шоу: выступление 1500 музыкантов, вокалистов, танцоров, включая группу акробатического рок-н-ролла. В финале поет Тамара Гвердцители.