В Москве открывается фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

- Красная площадь закрыта для посещений! - время от времени вещал в мегафон человек в камуфляжной форме московского ОМОНа. Многочисленные туристы разочарованно разворачивались и отправлялись дальше "изучать" красоты Манежной площади.

И действительно, с 23 августа и по 1 сентября оцепленная площадь будет принимать только участников и гостей XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

А накануне - 22 августа - сюда пригласили представителей СМИ на так называемый предпремьерный показ, то есть журналистам показали все то, что в последующие 10 дней увидят москвичи и гости столицы, купившие билеты на концерт. На этот раз главной темой Фестиваля обозначено "Соло с оркестром", и по брусчатке продефилируют оркестры из 12 стран, среди которых, естественно, россияне, а еще белорусы, казахи, азербайджанцы, турки, норвежцы, китайцы и т.д. Всего около 1000 музыкантов.

Каждый вечер на площади будут выступать два кельтских оркестра волынок и барабанов и команда кельтских танцев. А под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России зрители услышат пение народной артистки России Тамары Гвердцители.

Перед показом журнал "Родина", издаваемый "Российской газетой", представил на Красной площади свой проект "Большой Кремлевский дворец". Ему в нынешнем году исполнилось 170 лет.

- Именно этому великолепному архитектурному сооружению посвящен выпуск журнала "БКД. История и истории Большого Кремлевского дворца", - рассказал комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. - Книг о Московском Кремле издано много, - продолжил комендант. - Красивых и толстых. Но проект "Родины" - это особый случай. Он очень удобный по формату. Читается легко, чтение захватывает. БКД, конечно, не закрыт для посещений, но все-таки этот дворец - не открытый музей, куда туристы могут попасть в удобное им время. По вполне объективным и очевидным причинам. Поэтому журнал, он еще и как экскурсия по архитектурным жемчужинам Кремля: интригующая и волшебная. Нужно прочитать журнал самому от корки до корки и передать родным и близким...

Свое издание "Родины" подготовила аккурат ко дню предпремьерного показа.

Кроме того, "Спасская башня" получила собственную почтовую марку, церемония гашения которой прошла тут же в пресс-центре при большом скоплении журналистов. Марку погасил руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов и заместитель гендиректора Почты России Ярослав Мандрон. Кроме маркированной продукции "Почта России" выпустила к Фестивалю три вида коллекционных открыток, которые можно будет бесплатно получить в специальном почтовом домике на Красной площади в дни фестиваля.

Блиц-интервью

После годичного перерыва на фестиваль военных оркестров в Москву вновь приехали музыканты из Беларуси. Недавно военно-оркестровую службу и государственное учреждение "Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил РБ" возглавил подполковник Игорь Хлебус, с которым обозревателю "СОЮЗа" удалось кратко побеседовать в толчее предпремьерного показа.

Игорь Евгеньевич, расскажите о ваших музыкальных пристрастиях?

Игорь Хлебус: Ошибочно представление о военном музыканте, как о любителе исключительно маршей. С хорошим коллективом, а у нас он именно такой, можно играть все, что угодно - от классики до рока. Возможности у оркестра безграничные и я не запрещаю своим дирижерам экспериментировать в самых разных жанрах. Конечно, на концертах мы стараемся подбирать репертуар в зависимости от пристрастий публики. К тому же нам разрешено давать и коммерческие концерты, и тут профессионализм выходит на первый план: кто же купит билеты, если уровень исполнения низок?

Я слышал, что костяк вашего оркестра сложился давно?

Игорь Хлебус: Это так! Есть музыканты, которые играют у нас по 20 лет. Вместе с тем много и молодежи, в основном это контрактники, но есть и гражданские вольнонаемные музыканты. Всего у нас работает 85 человек. Недавно мы ввели в состав еще и струнную секцию. Кроме большого состава, есть биг-бэнд, ритм-секция, скрипичная группа.

Трудно маршировать строевым шагом по плацу, одновременно попадая в ноты?

Игорь Хлебус: Собственно этим и отличается военный оркестр от гражданского. Когда вы приходите на концерт классической музыки в филармонию, что вы видите: каждый музыкант удобно сидит на стуле, перед ним пюпитр с нотами, дирижер лицом к лицу… Наши коллеги всегда удивляются: как вы умудряетесь, двигаясь строевым шагам, правильно исполнять мелодию? Да, это очень сложно и достигается лишь упорными тренировками.

Сколько у вас выступлений запланировано на нынешнем фестивале?

Игорь Хлебус: Ну, во-первых, ежедневные выступления на Красной площади. Кроме того, мы дадим большой концерт в Сокольниках и концерт для детей на Красной площади.

Чем будете радовать московского зрителя?

Игорь Хлебус: На этот раз у нас чисто белорусская народная музыка. Много номеров из репертуара "Песняров". Здесь на площади во время марша будем играть несколько мелодий, среди которых "Косив Ясь конюшину", "Мельница", "Полька" одного из белорусских композиторов и др.

Интересно, сколько получает военный музыкант?

Игорь Хлебус: Не буду называть цифры, скажу лишь, что командование нас не обижает и всегда идет навстречу. Сюда, например, мы приехали в новой форме, которая сконструирована на основе образцов, которые существовали на территории Беларуси в XVII-XIX веках.

…А спустя некоторое время Красная площадь наполнилась музыкой. Музыкантов в строгой военной форме сменяли оркестры в национальных одеждах. Так, военный симфонический оркестр Египта вышел в одеяниях, напоминавших знаменитого Сфинкса, и исполнил марш победителей из оперы "Аида". Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов.

Впервые показал свое мастерство оркестр "Стремсгодсет" из норвежского города Драммен, созданный более ста лет назад в основном из людей разных профессий.

И, конечно, конные выступления - неотъемлемая часть смотра. Для конноспортивного манежа на Красную площадь завезли около 600 тонн песка.

Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.