Пилот Дамир Юсупов поздравил россиян с Днем флага

На сцену митинга-концерта "Герои рядом с нами" на проспекте Академика Сахарова в Москве поднялся командир самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов. 15 августа он вместе с экипажем сумел благополучно посадить авиалайнер с отказавшими из-за попадания птиц двигателями на подмосковное кукурузное поле.

Летчик от имени всего экипажа самолета поздравил россиян с Днем Государственного флага и пожелал мира, благополучия и здоровья. В самом начале речи Юсупову пришлось прерваться, поскольку участники митинга громко скандировали слово "Молодец".

"Герой - это человек, которому удалось собраться и не сдаваться в момент, когда казалось, что шансов нет, - сказал Юсупов. - Все мы люди сделаны из крови и плоти, все мы не знаем, что произойдет дальше. Единственное, что мы можем - делать что-то светлое и доброе. Только так мы все сможем стать героями".

Под конец речи Юсупова люди снова стали скандировать "Молодец". Напомним, митинг-концерт на проспекте Сахарова посвящен 350-летию российского флага. По данным организаторов, на него пришло более 110 тысяч человек.

На сцену, помимо звезд эстрады, поднимались Герои России и Советского Союза, военные, спортсмены, ученые и многие другие.