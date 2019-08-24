Питерский "Зенит" лидирует в РПЛ после шести туров, оставаясь единственной командой, не знавшей поражений и потеряв очки всего в двух матчах.

Уже в следующем туре сине-бело-голубым предстоит встреча в Москве со "Спартаком", а сегодня они - также на выезде - сыграют против "Уфы".

Хозяева находятся в середине турнирной таблицы, но в предыдущем туре они уверенно обыграли "Ростов", так что настроение у них должно быть приподнятым. "Зенит", кстати, тем временем не смог обыграть дома "Ахмат".

Будем надеяться на борьбу в воскресном матче, который стартует в 16:30 мск.