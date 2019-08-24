Жительница Екатеринбурга провела год без покупок

Zero Waste или "Ноль отходов" - принцип, следуя которому люди стараются минимизировать количество производимого ими мусора: ходят в магазин с авоськами и тканевыми мешочками для фруктов, не используют одноразовую посуду и прочее.

Дина Хитрова старается уменьшить свой экологический след на планете. То есть, сортируя мусор - сделать количество увезенного на свалку мусора меньше, отказываясь от пакетов - не допускать его попадание в природу, передвигаясь на велосипеде - сократить количество выхлопов. А еще она веган и выступает против жестокого обращения с животными. С прошлого августа она задалась целью прожить год без покупок и доказать, что количество вещей, которое окружает каждого из нас, необоснованно огромно.

- Мы появились на этот свет не с целью пять дней в неделю сидеть в душных офисах и работать до конца жизни. Мы загнали себя в рамки: трудимся до изнеможения на нелюбимых работах, приходим домой и отдыхаем физически, не духовно. Мы думаем только о том, как больше получить и на что это потратить. Счастье - не в бесконечном потреблении, а в общении с людьми, природой, собой. Любое производство влияет на экологию. Я иду путем минималиста: оставляю только самое нужное и необходимое. У меня нет нужды окружать себя хламом и работать на вещи, - говорит она.

От чего отказалась Дина в "год без покупок"?

Одежда и обувь.

Перед тем, как начать год без покупок, она разобрала шкаф. Оказалось, что там много вещей, которые ей не нравятся и лежат просто так - их она раздала друзьям. Последние годы она покупала всю одежду в секонд-хендах, но зачастую это были необдуманные покупки. Сейчас у нее одна толстовка, три рубашки, четыре ветровки, пара флисовых кофт, одни леггинсы, джинсы и брюки, две пары кроссовок. Зимним сапогам уже больше пяти лет. Еще на зиму - трекинговые ботинки, две куртки - одна из них для занятий спортом.

Покупать на будущие холода новые вещи Дина не планирует. Раньше ей очень нравилось покупать одежду для дома, сейчас домашним становится то, в чем не выйти на улицу. Туфель нет - не носит. За этот год она не купила ни пары носков, но и ни одной не выкинула. То, что прохудилось - чинит и снова носит.

Новые кроссовки.

Как многим бегунам, Дине одно время хотелось иметь много разных кроссовок. Сначала пришлось смириться с тем, что марафонки за 10-20 тысяч ей не по карману, а потом пришло понимание, что достаточно пары бюджетных кроссовок.

Готовая еда.

Дина не ходит в фаст-фуды из-за того, что следит за здоровьем и из-за большого количества мусора, сопровождающую тамошнюю еду. Для того, чтобы перекусить в дороге, она берет с собой то, что приготовила дома, в многоразовых контейнерах.

Домашняя утварь.

Раньше у Дины была мечта обставить квартиру необычной мебелью, наклеить эко-обои. Она отказалась от этой идеи, а чтобы обновить пространство сшила штору из лоскутков.

В последние несколько лет девушка увлекается китайскими чаями. Как и многим другим, Дине хотелось иметь специальный набор для атмосферы. Но недавно она нашла доставшийся от бабушки чайник, который старше самой Дины. Заваривая чай, она думает больше не о восточной эстетике, а своем детстве.

Абонемент в спортзал.

Дина занимается плоггингом (пробежка, совмещенная со сбором мусора) в лесопарке рядом с домом. Этого с лихвой хватает, чтобы возместить отсутствие тренировок в зале.

Аксессуары для йоги.

Дина считает, что для занятий йогой не нужны красивый коврик, футляр для него, кирпичики и ленты.

Гаджеты.

Во время поездки на Ладогу Дина уронила в воду свой фотоаппарат, и во время волонтерской смены пользовалась чужой техникой. По возвращении она отдала камеру в мастерскую. Если починить устройство будет невозможно - купит поддержанную.

У нее нет потребности приобретать декоративную косметику, парфюмерию, украшения, сувениры и так далее.

Дина уже много лет волонтер общества добровольных лесных пожарных. В этом году организаторы разрешили ей не платить взнос за свое проживание в лагере - 350 рублей в день на два месяца. Раньше приходилось откладывать на поездку эти деньги плюс на дорогу. Кстати, в поезде Дина не покупает белье - спит в своем спальнике.

Таким образом, за первую половину 2018 года Дина потратила примерно 150-160 тысяч, в 2019 за тот же период - меньше восьмидесяти. В эту сумму в качестве исключения кроме еды, бытовой химии, средств гигиены, вошли шесть тысяч рублей на два ТО велосипеда. Это основное средство передвижения для Дины, и в случае поломки выложить пришлось бы больше.

Да, можно думать о том, что вклад одного человека - ничтожен. Вред природе уже нанесен и его не исправить. Задача Дины - вдохновлять других людей, показывать, что живя без лишних вещей, можно быть счастливым.

- Природу нельзя спасти за день. Это долгий многолетний труд. Это как выращивать сад или растить детей - за ними нужен постоянный уход и любовь. И это командная работа, это касается нас всех, - говорит она.

Подробности эксперимента читайте в следующем выпуске "РГ-Недели".