Сеул: КНДР провела испытания еще двух баллистических ракет

Они пролетели около 380 километров и достигли высоты 97 километров, самой высокой из всех запусков в Северной Корее в этом году.

"Продолжающиеся запуски ракет Северной Кореей вызывают серьезную обеспокоенность", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Южной Кореи. В Сеуле призвали КНДР прекратить эскалацию военной напряженности на полуострове.

Эти испытания стали седьмыми в серии запусков за последние недели на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации с тех пор, как в июне президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ун встретились на межкорейской границе, сообщает Reuters. По оценке экспертов, эти запуски еще больше осложнили попытки возобновить переговоры между США и КНДР о будущем программ Пхеньяна по ядерному оружию и баллистическим ракетам.

В июне лидеры двух стран согласились возобновить переговоры на рабочем уровне, но они так и не продолжились. Это процесс был остановлен после неудачной второй встречи на высшем уровне между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в Ханое в феврале этого года, когда северокорейская делегация досрочно покинула зал для переговоров.

По словам главы Белого дома, северокорейский лидер на днях выразил готовность возобновить переговоры по ядерным и ракетным программам КНДР и прекратить ракетные испытания, как только закончатся военные учения США и Южной Кореи. Трамп сказал, что после последних запусков у Соединенных Штатов остаются хорошие отношения с Северной Кореей. "Ким Чен Ын был довольно откровенен со мной", - сказал американский президент журналистам в Белом доме. Как отмечают аналитики, в последнее время Пхеньян избегает жесткой риторики в адрес Соединенных Штатов, однако все более усиливает критику в отношении Южной Кореи, в частности, в отношении импорта Южной Кореей высокотехнологичного оружия, такого как самолеты-невидимки F-35.

Высокопоставленный представитель администрации США в свою очередь заявил, что в Вашингтоне проинформированы о запуске ракет из Северной Кореи, и продолжают следить за ситуацией. "Мы тесно консультируемся с нашими японскими и южнокорейскими союзниками", - отметил источник.

Со своей стороны министр обороны Японии Такеши Ивея заявил, что пуски ракет в Северной Корее являются "явным нарушением резолюций ООН и не могут быть проигнорированы". Он сообщил, что в субботу ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют непосредственной угрозы для безопасности страны.

Любопытно, что на этом фоне Южная Корея решила разорвать соглашение об обмене разведданными с Японией.