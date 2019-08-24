Северная Корея провела очередные ракетные испытания

Северная Корея снова запустила ракеты. "Наших территориальных вод они не достигли", - говорится в сообщении правительства Японии. Сейчас военные занимаются сбором и анализом информации. По предварительным данным, ракеты были баллистическими.

В прошлую пятницу Пхеньян произвел запуск двух ракет малой дальности. Снаряды были выпущены рано утром с полигона, находящегося на северо-востоке страны. Это был шестой запуск, проведенный КНДР за последние три недели, и восьмой с начала года.

Ракетные испытания были возобновлены летом после перерыва. В субботу, 10 августа, было испытано новое оружие, разработанное в соответствии с условиями местности и имеющее выгодные тактические характеристики. Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 километров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний.