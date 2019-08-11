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Рубрика: В мире

Северная Корея 10 августа испытала новый вид оружия

В минувшую субботу Пхеньян провел очередные ракетные испытания.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены на рассвете с полигона, находящегося рядом с городом Хамхунг на северо-востоке страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын был удовлетворен результатами испытаний.

Центральное телеграфное агентство Кореи распространило информацию, что военные использовали новое оружие, разработанное в соответствии с условиями местности и имеющее выгодные тактические характеристики.

За последние две недели это были уже пятые по счету испытания. Напомним, 6 августа две северокорейские ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море.

Ким Чен Ын подчеркнул, что эти пуски были предупреждением США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями.

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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