Трамп назвал главу ФРС США "врагом Америки"

Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters. Он задал риторический вопрос, является ли Пауэлл "большим врагом для Америки, чем китайский президент Си Цзинпинь", неожиданно увязав политику главы центрального банка с торговой войной между США и Китаем.

"Как обычно, ФРС НИЧЕГО не сделала! - написал Трамп в Twitter. - У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС. Я буду "блестяще" работать с обоими, и США преуспеют. Мой единственный вопрос: кто наш главный враг, Джер Пауэлл или Председатель Си?".

По оценке аналитиков, в который раз стало абсолютно непонятно, что имел в виду Трамп, когда сказал, что будет "блестяще" работать с обоими, и в чем преуспеют США. Белый дом не ответил на запрос о комментариях к твиту президента.

Ранее Трамп неоднократно обвинял ФРС в слишком жесткой монетарной политике, что, по его словам, повысило стоимость доллара и подорвало экономический рост в Соединенных Штатах.

Трамп ранее оказывал давление на главу ФРС, призывая его снизить процентные ставки и утверждая, что укрепление доллара подрывает конкурентоспособность американских производителей.

Напомним, что американский президент заявил в пятницу о том, что налагает дополнительные тарифы в пять процентов на введенные в отношении КНР пошлины на ввозимые продукты.

Согласно The Washington Post, обеспокоенные признаками растущего риска рецессии в Соединенных Штатах представители администрации Трампа обсудили действия по предотвращению спада экономики до президентских выборов в ноябре 2020 года. Эти меры, в частности, включают в себя введение налога на валютные операции для ослабления доллара и ротацию управляющих ФРС. Впрочем, на это потребуется одобрение конгресса.

Пауэлл в пятницу охарактеризовал экономику США как "благоприятную", но подверженную "значительным" рискам. А ранее совет управляющих ФРС назвал "вредными" последствия торговой войны Белого дома с Китаем.

Отметим, что Федеральная резервная система США является независимым федеральным финансовым агентством. В нее входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, и помимо этого Совет управляющих, назначаемый президентом США, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы.