Новости

В ДТП под Рязанью погиб замглавы администрации Тамбова 12:25
"Ливерпуль" вдвое увеличит зарплату ван Дейка 12:20
В центре Петербурга Mercedes упал в канал 12:06
В Крыму назвали давлением на СМИ удаление подписи "Россия" в The Guardian 11:48
Фотофакт: Lada Vesta получила долгожданную доработку 11:42
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии 11:36
Трамп назвал главу ФРС США "врагом Америки" 11:28
СМИ сообщили, куда направляется освобожденный иранский танкер Adrian Darya 11:11
Силач из Приморья Иван Савкин протащил грузовик с людьми 11:06
Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком 11:01
В ХМАО 78 человек эвакуировали из-за частичного обрушения крыши дома 10:50
На День города улицы в центре Москвы украсят символами ВДНХ 10:43
Японский министр заявил о прогрессе в торговых переговорах с США 09:55
Валуев записал видеообращение к Ковалеву перед боем с Ярдом 09:39
"Союзу МС-14" с роботом "Федором" не удалось состыковаться с МКС 08:45
Первый канал покажет бой Нурмагомедов - Порье 08:40
Главный тренер "Бетиса" пожелал Месси простудиться 08:29
Школьницу сняли с экзамена, чтобы сообщить о раке 08:26
В ЕАО количество подтопленных населенных пунктов выросло до 40 08:21
Welt назвало Трампа помощником строительства "Северного потока-2" 08:02
Вылетевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево 07:50
Самая большая в мире кувшинка распустится в Аптекарском огороде 07:19
Норвежская полиции огласила причину смерти соратника Ассанжа 06:44
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума 06:25
Воздух в Москве прогреется до июльских значений 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
24.08.2019 11:28
Рубрика: В мире

Трамп назвал главу ФРС США "врагом Америки"

Текст: Максим Макарычев

Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters. Он задал риторический вопрос, является ли Пауэлл "большим врагом для Америки, чем китайский президент Си Цзинпинь", неожиданно увязав политику главы центрального банка с торговой войной между США и Китаем.

Фото: Evan Vucci/ AP
Бывший советник Трампа заявил о психических проблемах президента

"Как обычно, ФРС НИЧЕГО не сделала! - написал Трамп в Twitter. - У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС. Я буду "блестяще" работать с обоими, и США преуспеют. Мой единственный вопрос: кто наш главный враг, Джер Пауэлл или Председатель Си?".

По оценке аналитиков, в который раз стало абсолютно непонятно, что имел в виду Трамп, когда сказал, что будет "блестяще" работать с обоими, и в чем преуспеют США. Белый дом не ответил на запрос о комментариях к твиту президента.

Ранее Трамп неоднократно обвинял ФРС в слишком жесткой монетарной политике, что, по его словам, повысило стоимость доллара и подорвало экономический рост в Соединенных Штатах.

Трамп ранее оказывал давление на главу ФРС, призывая его снизить процентные ставки и утверждая, что укрепление доллара подрывает конкурентоспособность американских производителей.

Напомним, что американский президент заявил в пятницу о том, что налагает дополнительные тарифы в пять процентов на введенные в отношении КНР пошлины на ввозимые продукты.

Фото: REUTERS/Aly Song
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая

Согласно The Washington Post, обеспокоенные признаками растущего риска рецессии в Соединенных Штатах представители администрации Трампа обсудили действия по предотвращению спада экономики до президентских выборов в ноябре 2020 года. Эти меры, в частности, включают в себя введение налога на валютные операции для ослабления доллара и ротацию управляющих ФРС. Впрочем, на это потребуется одобрение конгресса.

Пауэлл в пятницу охарактеризовал экономику США как "благоприятную", но подверженную "значительным" рискам. А ранее совет управляющих ФРС назвал "вредными" последствия торговой войны Белого дома с Китаем.

Отметим, что Федеральная резервная система США является независимым федеральным финансовым агентством. В нее входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, и помимо этого Совет управляющих, назначаемый президентом США, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Путин заявил о пропагандистской кампании США по ДРСМД против России
Спасская башня
Спасская башня