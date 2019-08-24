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Рубрика: В мире

Трамп накинул еще 5 процентов на вводимые против Китая пошлины

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Президент США Дональд Трамп, в ответ на угрозы Пекина повысить с первого сентября пошлины на американские нефть, соевые бобы и автомобили, пообещал скорректировать сумму налога на товары из КНР.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"С 1 октября товары на 250 миллирадов долларов, которые сейчас облагаются пошлинами в 25 процентов, будут облагаться пошлинами в 30 процентов. А с сентября пошлины на товары объемом 300 миллиардов долларов вырастут не на 10 процентов, как было запланировано, а на 15", - написал глава Белого дома в Twitter. Ранее он обвинил Пекин в краже американской интеллектуальной собственности и посоветовал американским компаниям искать новые рынки. "Наша страна ежегодно лишается сотен миллиардов долларов в пользу Китая, и конца этому не видно", - сокрушается Трамп.

Что интересно, днем ранее в Белом доме рассказывали о продуктивных телефонных консультациях с КНР.

"Мы надееемся, что китайская делегация приедет в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры", - заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу. Но что-то пошло не так. На фоне очередного витка торговой войны с КНР биржевые индексы США показали снижение на 2,5-3 процента.

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