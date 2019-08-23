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Рубрика: В мире

США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли

Китай и США провели продуктивные телефонные консультации по вопросам торговли. Об этом рассказали в Белом доме, но не стали раскрывать детали состоявшегося разговора. Известно, что в ближайшие дни стороны созвонятся еще раз.

Фото: Ван Юйюнь, корреспондент информационной службы приложения "Россия - Китай: главное".
В торговой войне с Китаем США навредят сами себе

"Нас интересуют ключевые аспекты торгового соглашения. Мы надееемся, что китайская делегация приедет сюда, в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры", - заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

Напомним, Пекин и Вашингтон на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последняя встреча представителей двух стран состоялась в Шанхае в конце июля.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Торговые войны
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