Протесты в Гонконге могут помешать США и КНР достичь сделки

Президент США Дональд Трамп предупредил Китай, что в случае применения насилия в отношении протестующих в Гонконге переговоры Вашингтона и Пекина могут зайти в тупик.

"Я бы хотел, чтобы в Гонконге все разрешилось очень гуманно. Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем. Было бы очень трудно взаимодействовать, если бы они прибегли к насилию", - намекнул глава Белого дома на возможные последствия.

Отметим, что в минувшие выходные почти два миллиона человек приняли участие в акциях протеста, которые начались в парке Виктория, а продолжились на улицах мегаполиса. Столкновений с полицией не было.

Ранее власти КНР обвинили США в сговоре с преступными элементами при организации антикитайской деятельности в Гонконге.