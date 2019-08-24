Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя. Таким образом политик отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Россию для участия в форумах "семерки", сообщает RT.

Со своей стороны, президент Дональд Трамп согласился с инициативой Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российская сторона заявила, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8. По его словам, глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике эффективнее решать в формате G20.

Примечательно, что в Брюсселе Туска называют "проукраинским маньяком". "Мне говорили это в глаза, но я не обижаюсь", - утверждает польский либеральный политик. Напомним, Туск возглавил Евросовет 1 декабря 2014 года в разгар кризиса на Украине.