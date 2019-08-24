Новости

Песня Лады Дэнс "Девочка-ночь" стала причиной судебного разбирательства 15:30
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом 15:16
Умер актер и режиссер Карло Делле Пьяне 14:46
Умер актер Виталий Логвиновский 23.08.2019
56-летний Тарантино впервые станет отцом 23.08.2019

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Новости
    24.08.2019, 14:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Андрей Дольский Фото: youtube.com/ Андрей Дольский
Фото: youtube.com/ Андрей Дольский

Легендарный советский, российский переводчик-синхронист, чей голос знаком минимум двум поколениям киноманов Юрий Живов умер 22 августа в возрасте 61 года.

Печальную весть на своей странице во "ВКонтакте" сообщил двоюродный брат Живова Андрей Дольский.

"К сожалению, сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов... Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку", - написал Дольский.

Похороны состоятся в воскресенье, 25 августа, на Хованском кладбище. Прощание пройдет там же - в морге погоста.

По словам Андрея, отвечающего на вопросы, у Юрия внезапно открылось внутреннее кровотечение, "видимо, какая-то язва", - пишет Дольский.

Позже на сайте канала 360 появилось уточнение, что причина - в болезни почек.

Юрий Живов начинал переводчиком при ООН, с середины восьмидесятых став делать авторские переводы фильмов с английского и немецкого.

Голосом Живова говорят персонажи "Тома и Джерри", "Твин Пикс", "Индианы Джонса", "Челюстей", некоторых частей бондианы, "Слепой ярости", "Любовника леди Чаттерлей", "Воя" - всего порядка 1300 фильмов, мультфильмов и сериалов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Из "Однажды в...Голливуде" Тарантино вырезали Тима Рота 23.08.2019
Дочь Стэна Ли поддержала Sony Pictures в споре о Человеке-пауке 23.08.2019
Умер актер и режиссер Михаил Ведышев 23.08.2019
Никита Михалков перенес несколько операций общей длительностью 39 часов 23.08.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 20.08.2019
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 20.08.2019
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 20.08.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке 23.08.2019
"Очень люблю": Константин Богомолов назвал Ксению Собчак будущей женой 23.08.2019
Вышел японский трейлер "Т-34" 23.08.2019
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22.08.2019
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 22.08.2019
Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой 21.08.2019