Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Легендарный советский, российский переводчик-синхронист, чей голос знаком минимум двум поколениям киноманов Юрий Живов умер 22 августа в возрасте 61 года.

Печальную весть на своей странице во "ВКонтакте" сообщил двоюродный брат Живова Андрей Дольский.

"К сожалению, сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов... Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку", - написал Дольский.

Похороны состоятся в воскресенье, 25 августа, на Хованском кладбище. Прощание пройдет там же - в морге погоста.

По словам Андрея, отвечающего на вопросы, у Юрия внезапно открылось внутреннее кровотечение, "видимо, какая-то язва", - пишет Дольский.

Позже на сайте канала 360 появилось уточнение, что причина - в болезни почек.

Юрий Живов начинал переводчиком при ООН, с середины восьмидесятых став делать авторские переводы фильмов с английского и немецкого.

Голосом Живова говорят персонажи "Тома и Джерри", "Твин Пикс", "Индианы Джонса", "Челюстей", некоторых частей бондианы, "Слепой ярости", "Любовника леди Чаттерлей", "Воя" - всего порядка 1300 фильмов, мультфильмов и сериалов.