Новости

Жена рассказала о состоянии лежащего в реанимации Мамонова 16:59
Пять человек погибли и 21 пострадал на концерте рэпера Soolking 16:49
Актрису Александру Назарову похоронили рядом с Сергеем Юрским 16:13
Песня Лады Дэнс "Девочка-ночь" стала причиной судебного разбирательства 15:30
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом 15:16

В США обстреляли ставшего "прорывом года" рэпера Tee Grizzley

Новости
    24.08.2019, 15:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ 4SHO MAGAZINE Фото: youtube.com/ 4SHO MAGAZINE
Фото: youtube.com/ 4SHO MAGAZINE

В Детройте обстреляли машину немаловажного местного рэпера Терри Санчеса Уоллеса-младшего, выступающего как Tee Grizzley.

Согласно публикации портала TMZ, ссылающегося на источник в полицейском департаменте города, инцидент произошел вечером 20 августа, когда неизвестный открыл огонь по Cadillac 25-летнего исполнителя. В результате была убита его менеджер, приходящаяся музыканту тёткой, находившаяся на заднем сидении автомобиля - 41-летняя Джобина Браун.

По словам источника после того, как внедорожник остановился и Tee Grizzley вылез с переднего пассажирского сиденья, нападавший подошел и сделал три или четыре выстрела.

Сообщается, что пока не ясно, был ли именно рэпер объектом злоумышленника - ни он, ни его водитель не пострадали. Джобина Браун была госпитализирована и умерла в больницу от ран.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

Уоллес-мл. родился 23 марта 1994 года. Его мать была приговорена к пятнадцати годам заключения за незаконный оборот наркотиков, отца убили в 2012-м. Рэпер наиболее известен своими синглами First Day Out - дебютом, который Tee Grizzley записал в 2016-м, выйдя из тюрьмы, No Effort, Colours и From D to A.

Первый альбом музыканта, Activated 2018 года, достиг десятого места в Billboard 200 и шестого - в национальных рэп-чартах.

В 2018 году он был номинирован на премию MTV Video Music Award в категории "Прорыв года", перед этим - как "Лучший новый артист" на профильную премию BET Hip Hop Awards.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов 14:57
Умер актер и режиссер Карло Делле Пьяне 14:46
Умер актер Виталий Логвиновский 23.08.2019
56-летний Тарантино впервые станет отцом 23.08.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Вышел трейлер третьего сезона "Голиафа" с Билли Бобом Торнтоном 23.08.2019
Актер Боб Оденкерк проболтался о полнометражке "Во все тяжкие" 23.08.2019
Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов" 23.08.2019
⧣ музыка
Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
Названы официальные годовые доходы Шнурова, Киркорова и Лепса 23.08.2019
Игорь Крутой рассказал о сути конфликта с Лаймой Вайкуле 22.08.2019
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус 22.08.2019
⧣ происшествия
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Никита Михалков перенес несколько операций общей длительностью 39 часов 23.08.2019
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке 23.08.2019
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 22.08.2019