В США обстреляли ставшего "прорывом года" рэпера Tee Grizzley

В Детройте обстреляли машину немаловажного местного рэпера Терри Санчеса Уоллеса-младшего, выступающего как Tee Grizzley.

Согласно публикации портала TMZ, ссылающегося на источник в полицейском департаменте города, инцидент произошел вечером 20 августа, когда неизвестный открыл огонь по Cadillac 25-летнего исполнителя. В результате была убита его менеджер, приходящаяся музыканту тёткой, находившаяся на заднем сидении автомобиля - 41-летняя Джобина Браун.

По словам источника после того, как внедорожник остановился и Tee Grizzley вылез с переднего пассажирского сиденья, нападавший подошел и сделал три или четыре выстрела.

Сообщается, что пока не ясно, был ли именно рэпер объектом злоумышленника - ни он, ни его водитель не пострадали. Джобина Браун была госпитализирована и умерла в больницу от ран.

Уоллес-мл. родился 23 марта 1994 года. Его мать была приговорена к пятнадцати годам заключения за незаконный оборот наркотиков, отца убили в 2012-м. Рэпер наиболее известен своими синглами First Day Out - дебютом, который Tee Grizzley записал в 2016-м, выйдя из тюрьмы, No Effort, Colours и From D to A.

Первый альбом музыканта, Activated 2018 года, достиг десятого места в Billboard 200 и шестого - в национальных рэп-чартах.

В 2018 году он был номинирован на премию MTV Video Music Award в категории "Прорыв года", перед этим - как "Лучший новый артист" на профильную премию BET Hip Hop Awards.