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24.08.2019 09:39
Рубрика: Спорт

Валуев записал видеообращение к Ковалеву перед боем с Ярдом

Текст: Максим Домчев

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев записал видеообращение к обладателю пояса WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву накануне поединка против британца Энтони Ярда.

Бой между Ковалевым и Ярдом состоится 24 августа в Челябинске во дворце спорта "Трактор". Прямая трансляция поединка состоится на Первом канале в 21:25. Соперник Ковалева пока не знает поражений.

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Валуев поддержал Ковалева, заявив, что вся страна будет поддерживать чемпиона. Он пожелал Ковалеву удачи и добавил, что вся страна ждет победы.

"Это будет захватывающий поединок. Сереж, мы все просим тебя сделать все возможное и невозможное, хотя ты делать это умеешь", - сказал Валуев в видеоролике в Instagram.

Вчера прошло взвешивание боксеров, по итогам которого оказалось, что россиянин на 300 грамм тяжелее своего оппонента. В активе Ковалева 3 победы, 28 из них нокаутом, у Ярда 18 побед и 17 нокаутов. Ярд пообещал нокаутировать россиянина.

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