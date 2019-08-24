Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Фотофакт: Lada Vesta получила долгожданную доработку 11:42
ГАЗель Next получила необычную версию на 22 места 23.08.2019
Появились первые "живые" фото салона обновленного Kia Mohave 23.08.2019
Ravon снова попытается навязать конкуренцию Lada Vesta 23.08.2019
24.08.2019 13:08
Рубрика: Видео

Видео: пожарные успели потушить загоревшуюся на ходу машину

Текст: Вадим Давыденко

Дорога ложка к обеду, а пожарные - к внезапному возгоранию. В бразильской Гуаибе (штат Риу-Гранди-ду-Сул) машина спасателей оказалась так близко к загоревшемуся на ходу Chrysler 300, что владелец легковушки теперь всю жизнь должен будет ставить свечи святому Флориану, покровителю пожарных.

Фото: скриншот с www.vk.com
Видео: женщина перепутала педали и устроила серию аварий

Инцидент произошел на одной из автомобильных развязок. Белый Chrysler готовился было съезжать с кольца в один из проулков, когда водитель почуял что-то неладное и включил аварийный сигнал. Ехавшая сзади пожарная машина аккуратно объехала остановившуюся легковушку и уже должна была уехать, как под капотом у Chrysler полыхнуло пламя.

А дальше всё было делом техники и профессиональной сноровки. Пожарным даже не понадобилось маневрировать, чтобы расположиться поближе к очагу возгорания. 27 секунд ушло на то, чтобы размотать рукав и еще 20 - на то, чтобы полностью потушить пламя. Если на португальском есть какие-то пословицы о том, как важно оказаться в нужное время в нужном месте, то они применимы именно для такого случая.

Видео: в Огайо прошли гонки ретромобилей с поросятами подмышкой
Видео: Nissan пробил ограждение и вылетел с надземного паркинга
#видео #авто