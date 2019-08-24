Видео: пожарные успели потушить загоревшуюся на ходу машину

Дорога ложка к обеду, а пожарные - к внезапному возгоранию. В бразильской Гуаибе (штат Риу-Гранди-ду-Сул) машина спасателей оказалась так близко к загоревшемуся на ходу Chrysler 300, что владелец легковушки теперь всю жизнь должен будет ставить свечи святому Флориану, покровителю пожарных.

Инцидент произошел на одной из автомобильных развязок. Белый Chrysler готовился было съезжать с кольца в один из проулков, когда водитель почуял что-то неладное и включил аварийный сигнал. Ехавшая сзади пожарная машина аккуратно объехала остановившуюся легковушку и уже должна была уехать, как под капотом у Chrysler полыхнуло пламя.

А дальше всё было делом техники и профессиональной сноровки. Пожарным даже не понадобилось маневрировать, чтобы расположиться поближе к очагу возгорания. 27 секунд ушло на то, чтобы размотать рукав и еще 20 - на то, чтобы полностью потушить пламя. Если на португальском есть какие-то пословицы о том, как важно оказаться в нужное время в нужном месте, то они применимы именно для такого случая.