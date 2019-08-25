Американских солдат прокатили на российских "летающих танках"

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

3-я бронетанковая бригада - единственное подразделение армии Южной Кореи, использующее российскую технику. Бригада располагает 42 танками Т-80У и 67 БМП-3, поставленными в конце 90-х - начале 2000-х годов. В течение почти 20 лет Т-80У оставался самым мощным танком Южной Кореи, пока на вооружение не стал поступать равный ему по возможностям танк собственной разработки К2, пишет Defence Blog.

Благодаря газотурбинному двигателю российский танк Т-80 невосприимчив к жаре и холоду. 1250-сильный мотор легко разгоняет 46-тонную боевую машину до 70 километров в час. Танк охотно прыгает, за что получил прозвище "летающего".

Плавающая БМП-3 вооружена двумя пушками калибра 100 и 30 миллиметров и тремя пулеметами. Современные модификации оснащены также ПТУР "Корнет". В ходе модернизации планируется установка на БМП роботизированных боевых модулей и активной защиты.