Эксперт объяснил, зачем нужен новый "кукурузник"

Новый самолет, который в перспективе придет на смену Ан-2, необходим для работы на российских полевых аэродромах.

"...У нас огромная страна, расстояния большие... Мы сейчас восстанавливаем базовые аэропорты, восстанавливаем небольшие аэропорты, и для них, соответственно, нужна техника", - такое мнение в беседе с RT озвучил обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Он напомнил, что сейчас есть два самолета такого класса: Ан-2 и Л-410. А вот моделей классом пониже для полевых аэродромов не хватает. "То есть, это очень хорошая инициатива", - отметил эксперт.

О том, что в России разрабатывается новое воздушное судно, которое придет на смену "кукурузнику", ранее сообщил Минпромторг. Самолет, который сможет принять на борт до 14 пассажиров, создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов страны.