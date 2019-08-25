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25.08.2019 13:20
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, зачем нужен новый "кукурузник"

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Новый самолет, который в перспективе придет на смену Ан-2, необходим для работы на российских полевых аэродромах.

"...У нас огромная страна, расстояния большие... Мы сейчас восстанавливаем базовые аэропорты, восстанавливаем небольшие аэропорты, и для них, соответственно, нужна техника", - такое мнение в беседе с RT озвучил обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Он напомнил, что сейчас есть два самолета такого класса: Ан-2 и Л-410. А вот моделей классом пониже для полевых аэродромов не хватает. "То есть, это очень хорошая инициатива", - отметил эксперт.

О том, что в России разрабатывается новое воздушное судно, которое придет на смену "кукурузнику", ранее сообщил Минпромторг. Самолет, который сможет принять на борт до 14 пассажиров, создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов страны.

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