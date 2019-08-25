Минпромторг рассказал о разработке замены Ан-2 "Кукурузник"

Новый региональный самолет создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник". Воздушное судно сможет принимать на борт до 14 человек.

Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника". Новая модель отличается тем, что практически полностью, за исключением отдельных небольших деталей, выполнена из композитных материалов (углепластика). В сравнении с Ан-2 цельнокомпозитный самолет летает быстрее и дальше.

Решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре, передает РИА Новости. Как рассказали Минпромторге, новый самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов страны.