Французская полиция использовала водометы против противников G7

Водометы и дымовые шашки применила полиция против протестующих во французском городе Байонна, расположенном в нескольких километрах от Биаррицы - места проведения саммита G7. Стражи порядка задержали 68 участников акции протеста, переросшей в беспорядки.

Противники саммита, используя вырванные из земли ограждения, попытались протаранить полицейские заслоны из металлических щитов. Злоумышленники отламывают от цокольных этажей зданий и тротуаров куски, чтобы затем бросить в сотрудников полиции. После столкновений протестующие отступили, передает РИА Новости. О пострадавших информация не поступала. Всего в акции приняли участие несколько сотен человек.

Напомним, в Биаррице на юго-западе Франции стартовал саммит G7. Для обеспечения порядка туда были направлены 13 с лишним тысяч полицейских и жандармов, а также привлечены армейские подразделения, включая спецназ.