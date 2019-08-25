Лежащий в реанимации Мамонов попросил принести ему диски с проповедями

Состояние советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, накануне попавшего в тяжелом состоянии в реанимацию после инфаркта, стабильное, и уже видна положительная динамика.

Об этом РИА Новости сообщила супруга музыканта, Ольга Мамонова. Уточнившая, что Петр Николаевич начал разговаривать и первым делом попросил привезти ему диски с проповедями.

"Врачи постоянно говорят, что состояние стабильное - и ничего больше. Но он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький", - говорит Ольга. Добавив, что беседует Мамонов "разумно, логично".

"Послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски привезла с проповедью. Говорит мне: "А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать", - добавила женщина.

Выразив надежду в скором выздоровлении патриарха. Так как Петр Николаевич - "человек сильный, верующий, должен выкарабкаться".

Но все ранее запланированные мероприятия, в частности - спектакли, пришлось отменить: "Он не потянет чисто физически", - объяснила Ольга. Заверяя, что после выздоровления Петра будут творческие встречи организовываться - "для тех, кому интересно услышать про опыт такого артиста".

По словам Мамоновой, Петр "думал, что сильный, - нет: вот инфаркт!". "Я никак не ожидала, ни с какой стороны. Ему 68 лет всего, какой инфаркт. Но он своим сердцем, правда, за все переживает", - проведала Ольга.