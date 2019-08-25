МИД РФ прокомментировал заявление посольства США о здоровье Уилана

В российском МИД прокомментировали призыв посольства США в РФ освободить американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Дипломатов возмутила формулировка послания зарубежных коллег, и они напомнили, что в американских тюрьмах содержится большое количество заключенных, которые также нуждаются в лечении.

Ранее американские дипломаты заявили, что здоровье гражданина США находится под угрозой. "Пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь", - говорилось в сообщении. "Это только к Полу относится?" - вопрошают в ответ диппредставители России.

В МИД России подчеркнули, что в США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - россияне. "Многие болеют. Отпускайте", - подытожили дипломаты.

Ранее в зал заседания Лефортовского суда Москвы срочно была вызвана бригада врачей для Уилана - ему стало плохо. Осмотрев пациента, врачи скорой не стали госпитализировать гражданина США. Адвокат 48-летнего Уилана пояснил, что у его подзащитного паховая грыжа.

Пол Уилан был задержан с поличным в конце декабря прошлого года в гостинице "Метрополь" в своем номере. Сотрудники ФСБ схватили предполагаемого шпиона в момент передачи ему электронного носителя с секретной информацией. Американцу грозит 20-летний тюремный срок.