Новости

Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки вырос на 8 сантиметров 05:06
В последнее воскресенье лета в Москве воздух прогреется до +23 градусов 05:05
Минпромторг рассказал о разработке замены Ан-2 "Кукурузник" 05:00
МИД РФ прокомментировал заявление посольства США о здоровье Уилана 04:28
Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России 03:38
Британия послала эсминец Defender в Ормузский пролив 02:56
Жители Камчатки проспали землетрясение 02:55
Туристы эвакуированы из-за лесных пожаров на греческом острове Самос 02:19
Французская полиция использовала водометы против противников G7 02:07
"Крылья Советов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 01:01
ПВО Сирии отразило вражескую атаку в небе над Дамаском 00:08
В Подмосковье на следующей неделе могут прийти заморозки 24.08.2019
СМИ: актер Олег Меньшиков попал в реанимацию 24.08.2019
В Берлине задержан подозреваемый в убийстве гражданина Грузии 24.08.2019
МИД РФ напомнил Вашингтону о россиянах в американских тюрьмах 24.08.2019
NASA заявило о "первом преступлении в космосе" 24.08.2019
Шествие противников G7 проходит во французском Байонне 24.08.2019
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании 24.08.2019
Активисты отмыли после акта вандализма памятник Коневу в Праге 24.08.2019
На Кубани при падении вертолета Ми-2 погиб пилот 24.08.2019
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны 24.08.2019
Стыковку корабля "Союз МС-14" с МКС перенесли на 27 августа 24.08.2019
Вышел трейлер сериала во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец" 24.08.2019
Пилот Дамир Юсупов поздравил россиян с Днем флага 24.08.2019
Премьер Польши выступил за размещение ядерных ракет в Европе 24.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 04:28
Рубрика: Власть

МИД РФ прокомментировал заявление посольства США о здоровье Уилана

В российском МИД прокомментировали призыв посольства США в РФ освободить американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Дипломатов возмутила формулировка послания зарубежных коллег, и они напомнили, что в американских тюрьмах содержится большое количество заключенных, которые также нуждаются в лечении.

МИД: Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует согласований

Ранее американские дипломаты заявили, что здоровье гражданина США находится под угрозой. "Пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь", - говорилось в сообщении. "Это только к Полу относится?" - вопрошают в ответ диппредставители России.

В МИД России подчеркнули, что в США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - россияне. "Многие болеют. Отпускайте", - подытожили дипломаты.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В колониях появятся хосписы для тяжелобольных заключенных

Ранее в зал заседания Лефортовского суда Москвы срочно была вызвана бригада врачей для Уилана - ему стало плохо. Осмотрев пациента, врачи скорой не стали госпитализировать гражданина США. Адвокат 48-летнего Уилана пояснил, что у его подзащитного паховая грыжа.

Пол Уилан был задержан с поличным в конце декабря прошлого года в гостинице "Метрополь" в своем номере. Сотрудники ФСБ схватили предполагаемого шпиона в момент передачи ему электронного носителя с секретной информацией. Американцу грозит 20-летний тюремный срок.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство МИД Россия и США Шпионские скандалы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Биаррице на юго-западе Франции стартовал саммит G7
Стыковку корабля "Союз МС-14" с МКС перенесли на 27 августа
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"
Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком
Спасская башня
Спасская башня