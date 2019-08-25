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Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского

Новости
    25.08.2019, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента.

На опубликованных кадрах машина режиссера на большой скорости влетает под фуру припаркованного на обочине КамАЗа.

ДТП произошло сегодня около шести утра в Юрьевском переулке российской столицы. Хомский погиб на месте.

Игорь Хомский родился 28 августа 1976 года в Москве. В 2004 году поступил во ВГИК. Его дипломная работа, короткометражка 2008 года "Очная ставка", была номинирована на студенческий "Оскар".

Дебютный полный метр - мелодрама 2009 года "Неоконченный урок" с Павлом Деревянко, Анной Старшенбаум и Михаилом Полицеймако.

Известность к режиссеру пришла после работы над сериалом "Закон каменных джунглей".

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