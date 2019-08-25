Открылся салон российского люксового автобренда

В IQ-квартале Московского международного делового центра "Москва-Сити" открылась галерея (шоу-рум) российского люксового автомобильного бренда Aurus. Как пояснил на открытии генеральный директор компании "Панавто" (она занимается продажей в России дорогих автомобилей) Кирилл Павлович, в шоу-руме ждут всех потенциальных покупателей, рады предоставить им всю информацию по автомобилям, начальная цена которых начинается от 18 миллионов рублей, но сразу заключить договор, оплатить стоимость автомобиля и уехать на нем из салона не получится. Пока в России нет серийного производства.

Первые модели Aurus Senat были выпущены для первых лиц государства. Теперь к бренду присматриваются и зарубежные лидеры. Так, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уже решил заказать полную линейку представительских автомобилей Aurus.

Говоря о будущих покупателях Aurus , министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пошутил: "Солидные люди! Те, у кого есть не менее 18 миллионов на покупку машины". Большая часть стоимости Aurus - это цена силового агрегата. А мотор в нашем автомобиле - новее и мощнее, чем у иностранных конкурентов. Так, седаны Senat будут оснащать восьмицилиндровым полноприводным двигателем объемом 4,4 литра с двумя турбинами мощностью 700 лошадиных сил. При такой мощности разгон до 100 километров будет занимать менее пяти секунд. Поистине реактивная мощность, учитывая, что обычная машина весит более трех тонн, а бронированная еще тяжелее. На мощных машинах высокий уровень расхода топлива - не менее 13 литров бензина АИ98 на 100 километров. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 километров в час.

Заметно удешевить машины не получится, по крайней мере в ближайшее время, пока не налажено серийное производство. В 2020 году планируется выпустить не более 200 автомобилей бренда. Часть из них пойдет на тестовые испытания, часть предоставят правительству РФ, остальные же поступят в свободную продажу.

В 2021 году в Елабуге наладят серийное производство, количество автомобилей может вырасти до пяти тысяч в год. Также под брендом Aurus планируется выпускать минивэны и внедорожники, а еще мотоциклы. Между прочим, инженеры института НАМИ, которые спроектировали и выпустили первые модели седана, уже сделали гоночную модель Aurus. И российская команда G-Drive Racing, выступающая в гонках на выносливость на гоночной машине Aurus 01, стала победителем третьего этапа Европейской серии Ле-Ман, который прошел в конце июля в Барселоне. Болид способен разгоняться до 340 километров в час.

Сейчас, по словам генерального директора компании Aurus Адиля Ширинова, уже есть 500 предзаказов на наш люксовый бренд. Проявляют интерес клиенты из Европы, ОАЭ.

В минпромторге рассчитывают, что в 2020-2021 годах аналогичный шоу-рум появится и в Китае, сообщил Денис Мантуров.