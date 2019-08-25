Песков напомнил слова Путина о приглашении на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном приглашении России на саммит G7 в его стране. "Это вполне возможно", - не исключил он в беседе с представителями СМИ. Тема возвращения или невозвращения Москвы в G7 обсуждалась на саммите этого объединения в Биаррице.

"Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим", - сказал РИА Новости Песков.