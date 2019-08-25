Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России

Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России. Об этом рассказал представитель кабмина Японии.

Между тем пока неизвестно, какого соглашения достигли участники саммита. Содержание данной дискуссии было решено не разглашать, передает Kyodo.

В свою очередь президент США Дональд Трамп по итогам встречи с другими лидерами написал в Twitter, что переговоры прошли хорошо и "есть прогресс".

Ранее Трамп согласился с инициативой французского лидера Эмманюэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российская сторона заявила, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7. В Европейском союзе сочли идею возвращения к формату "большой восьмерки" преждевременной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8. По его словам, глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике эффективнее решать в формате G20.