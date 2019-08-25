Новости

Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России 03:38
Британия послала эсминец Defender в Ормузский пролив 02:56
Жители Камчатки проспали землетрясение 02:55
Туристы эвакуированы из-за лесных пожаров на греческом острове Самос 02:19
Французская полиция использовала водометы против противников G7 02:07
"Крылья Советов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 01:01
ПВО Сирии отразило вражескую атаку в небе над Дамаском 00:08
В Подмосковье на следующей неделе могут прийти заморозки 24.08.2019
СМИ: актер Олег Меньшиков попал в реанимацию 24.08.2019
В Берлине задержан подозреваемый в убийстве гражданина Грузии 24.08.2019
МИД РФ напомнил Вашингтону о россиянах в американских тюрьмах 24.08.2019
NASA заявило о "первом преступлении в космосе" 24.08.2019
Шествие противников G7 проходит во французском Байонне 24.08.2019
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании 24.08.2019
Активисты отмыли после акта вандализма памятник Коневу в Праге 24.08.2019
На Кубани при падении вертолета Ми-2 погиб пилот 24.08.2019
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны 24.08.2019
Стыковку корабля "Союз МС-14" с МКС перенесли на 27 августа 24.08.2019
Вышел трейлер сериала во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец" 24.08.2019
Пилот Дамир Юсупов поздравил россиян с Днем флага 24.08.2019
Премьер Польши выступил за размещение ядерных ракет в Европе 24.08.2019
Более 110 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте на Сахарова 24.08.2019
Сад имени Баумана на выходных превратился в уголок Богемии 24.08.2019
Собравшихся на проспекте Сахарова объединяют любовь и гордость за страну 24.08.2019
Вышел первый трейлер игрового ремейка мультфильма "Леди и Бродяга" 24.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 03:38
Рубрика: Власть

Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России

Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России. Об этом рассказал представитель кабмина Японии.

Между тем пока неизвестно, какого соглашения достигли участники саммита. Содержание данной дискуссии было решено не разглашать, передает Kyodo.

Фото: Emilio Morenatti/AP
Французская полиция использовала водометы против противников G7

В свою очередь президент США Дональд Трамп по итогам встречи с другими лидерами написал в Twitter, что переговоры прошли хорошо и "есть прогресс".

Ранее Трамп согласился с инициативой французского лидера Эмманюэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российская сторона заявила, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7. В Европейском союзе сочли идею возвращения к формату "большой восьмерки" преждевременной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8. По его словам, глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике эффективнее решать в формате G20.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция В мире Восточная Азия Япония Саммиты G7
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Биаррице на юго-западе Франции стартовал саммит G7
Стыковку корабля "Союз МС-14" с МКС перенесли на 27 августа
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"
Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком
Спасская башня
Спасская башня