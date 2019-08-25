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25.08.2019 21:17
Рубрика: Власть

Симметричный ответ

Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для нашей страны
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(7946)
Президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании с членами Совета Безопасности выступил с заявлением в связи с испытаниями в США крылатой ракеты наземного базирования. "РГ" публикует заявление главы государства.
Владимир Путин наблюдает за учениями Северного флота в Баренцевом море 17.08.2005 года. Фото: Алексей Панов/ ТАСС Владимир Путин наблюдает за учениями Северного флота в Баренцевом море 17.08.2005 года. Фото: Алексей Панов/ ТАСС
Владимир Путин наблюдает за учениями Северного флота в Баренцевом море 17.08.2005 года. Фото: Алексей Панов/ ТАСС

Добрый день, уважаемые коллеги!

Хочу начать с того, о чем вы в целом знаете: 18 августа в Соединённых Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров.

Фото: Military Videos / youtube.com
Испытания запрещенной ракеты подтвердили агрессивные намерения США

Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора.

Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и малой дальности.

Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно - они сами об этом сказали.

И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше - системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?

Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещенными по этому Договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного Договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий.

Вместо того, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Договора Россией

Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия, неоднократно указывали на это нашим партнерам.

Но вместо того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора. Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора, и изначальное намерение выйти из него.

Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ.

Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты

Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений. Напомню, что Россия по расходам на оборону занимает достаточно скромное, седьмое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем.

Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности.

Власть Безопасность Президент Выход США из договора о РСМД
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