Одно из самых ожидаемых событий, проходящих по нечетным годам в подмосковном Жуковском, не обманет всех, кто любит авиацию, и на этот раз. Будет много новинок и настоящих сюрпризов.

На аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М. Громова развернута огромная экспозиция, в небо поднимутся лучшие отечественные летательные аппараты - военные и гражданские. Свое мастерство покажут пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Русь", группы авиации общего назначения "Первый полет" и "Колибри", а также латвийская частная группа Baltic Bees. Впервые в воздух перед зрителями салона поднимется пассажирский лайнер МС-21.

Общая площадь выставочных площадей 26,5 тыс. кв. м - в павильонах и 45 тыс. кв. м на открытых площадках. На статической стоянке и в небе можно увидеть 210 воздушных судов. Всего свои экспозиции представляют 827 компаний из 33 стран.

Крупнейшая экспозиция у КНР. Эта страна стала официальным партнером МАКС-2019. Несомненно, в центре внимания будет макет перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета СR 929. В нашей стране он демонстрируется впервые. Макет включает кабину, фрагменты салонов первого, бизнес- и экономкласса, а также служебного помещения. Для СR 929 выстроен специальный павильон.

Истребитель пятого поколения Су-57 уже демонстрировал свои летные качества на прошлогодних МАКСах. На этот раз его можно будет увидеть на земле, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Интересно, что истребитель покажут сразу в экспортной версии Су-57Э. На статической стоянке и в программе полетов представлен многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35. Впервые посетителям МАКС покажут настоящий, пусть и учебный, воздушный бой с элементами сверхманевренности между двумя истребителями Су-30СМ. Новинкой МАКС-2019 станет топливозаправщик Ил-78М-90А.

Важнейшим событием МАКС-2019 станет мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300. Один лайнер будет участвовать в демонстрационных полетах. Два других на статической стоянке. Один из них - с полностью оборудованным пассажирским салоном.

На статической стоянке и в небе авиасалона можно увидеть 210 воздушных судов, свои экспозиции представляют 827 компаний из 33 стран

Вопреки санкциям крупнейшие мировые разработчики и производители авиационной техники будут работать на МАКС-2019 весьма активно.

Новейший ближнемагистральный лайнер Embraer E195-E2 впервые будет представлен в нашей стране в рамках его международного демонстрационного турне. Несомненно, внимание привлечет его окраска Tech Lion, символизирующая технологичность и инновационность.

Компания Boeing объявит на МАКС-2019 о новых стратегических инициативах и подпишет соглашения с российскими партнерами. На интерактивной экспозиции будет представлена линейка новейших воздушных судов, а также модель сверхзвукового самолета Aerion AS2 Supersonic.

Широкофюзеляжный Airbus А350-900 уже участвовал в предыдущих МАКСах. На этот раз впервые будут показаны элементы решения, которые позволят повысить уровень комфорта пассажиров, улучшить взаимодействие экипажа и пассажиров во время полета.

Впервые сформирован павильон "Авиационные регионы России". Он представляет экспозиции Ульяновской и Самарской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Площадь экспозиции - 700 кв. м.

МАКС-2019 будет проходить в Жуковском. Проще всего добираться на электричке с Казанского вокзала до станции Отдых. Оттуда до авиасалона курсируют бесплатные автобусы. В этом году для состоятельных граждан впервые предоставляется услуга доставки на салон при помощи вертолета - семиместным комфортабельным вертолетом "Ансат" по маршруту "Подушкино" - МАКС. "Подушкино" - хелипарк, находящийся в Одинцовском районе Московской области.

По сложившейся традиции первые три дня работы салона - 27-29 августа отданы специалистам. Самыми яркими будут дни массовых посещений - 30, 31 августа и 1 сентября. Именно на эти дни запланирован наиболее полный воздушный показ и множество других интересных мероприятий.