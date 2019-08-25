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25.08.2019 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавший в подмосковном торговом центре ребенок доставлен в столицу

Текст: Ирина Огилько

Пострадавшего сегодня от падения металлической двери ребенка в Подмосковье, на вертолете перевезли в столичную больницу. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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Напомним, что утром в Солнечногорском районе Московской области в торговом центре "Идеальный дом", расположенный в деревне Юрлово, на пятилетнего мальчика упала тяжелая металлическая дверь. Как рассказали "РГ" в ГУ МВД по Московской области, дверь стояла в витрине, по неизвестной причине она упала на ребенка. Прибывшие медики констатировали тяжелые травмы у ребенка и госпитализировали его в одну из больниц Подмосковья. Однако, как оказалось, ребенку требуется специализированная медицинская помощь. Поэтому за пострадавшим вылетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), который перевез ребенка в столичную больницу.

Отметим, что правоохранительные органы Московской области продолжают расследование инцидента.

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