На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 5 километров

В воскресенье днем камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около пяти километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, ссылаясь на информацию Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Как отмечают спасатели, ветер понес пепловый шлейф в северо-западном направлении от вулкана. На его пути нет населенных пунктов, выпадения пепла не зарегистрировано.

Не проходят в районе вулкана международные трассы авиационных рейсов, но вулкану присвоен "оранжевый", предпоследний, код авиационной опасности. В настоящее время в районе Шивелуча не зарегистрировано туристических групп.

Напомним, что в мае сотрудники Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН оценили состояние камчатского вулкана Шивелуч, отметив, что его активность нарастает с начала текущего года. По мнению ученых, на вулкане может произойти мощное извержение.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.