Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки вырос на 8 сантиметров

На реке Амур у Хабаровска продолжается небольшой подъем воды - на 6 утра воскресенья он составил 618 сантиметров, что на восемь сантиметров выше, чем сутки назад.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, уровень воды находится в пределах опасных значений, в течение следующих суток ожидается подъем воды на 15-20 сантиметров.

Паводковую ситуацию в Хабаровском крае спасатели называют сложной. По состоянию на 25 августа в регионе подтоплены 62 населенных пунктах в восьми муниципалитетах. Там вода пришла в 34 дома, где живет 73 человека, затопила 437 приусадебных, 766 земельных участков и почти 1700 дач. Под водой остаются восеь участков межпоселковых дорог и 39 участков дорог внутри населенных пунктов, а также один мост.

Ежедневно сотрудники МЧС мониторят ситуацию с помощью беспилотников и лично, объезжая районы, попавшие в зоны затопления на лодках. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей: они подвозят воду в бутылках, перевозят людей, сооружают насыпные дамбы и оказывают адресную помощь. Спасатели дежурят не только в местах, где есть подтопления, но и там, куда в ближайшие 2-3 дня подойдет большая вода.

Как считают синоптики, вода в Амуре может подняться до 6,3-6,8 метра.