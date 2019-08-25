Одной из жертв ДТП в Чувашии стал районный прокурор из Ульяновска

Одной из пяти жертв ДТП, случившегося в Шемуршинском районе Чувашии вечером 24 августа и унесшего жизни пяти человек, стал прокурор Засвияжского района Ульяновска Марс Шарафутдинов. Об этом "РГ" сообщил представитель прокуратуры Ульяновской области.

Ведомство выразило семье погибшего соболезнования.

Напомним, в субботу в 21.30 на 108 километре дороги Цивильск-Ульяновск столкнулись автомобили Toyota Corolla и LADA Vesta. В результате ДТП погибли 31-летняя пассажирка автомобиля Toyota, а также водитель и трое пассажиров LADA. Водитель и еще один пассажир иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.